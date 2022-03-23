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Специалисты Allstate оценили высокую прочность нового смартфона iPhone SE

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Новый iPhone SE, который был представлен 8 марта, решили проверить на прочность специалисты страховой компании Allstate.
Как пишет издание MacRumors, смартфон оказался очень крепким, он выдержал падение о твердую поверхность с высоты 1,8 метра.

Причем смартфон упал экраном вниз. Специалисты считают, что хорошая прочность смартфона достигнута усиленной передней панелью, но она все равно уступает Ceramic Shield, которые применили в iPhone 13.

При падении смартфона на твердую поверхность боковой гранью, на рамке устройства остались царапины, но само стекло не получило сколов.

В Allstate новый iPhone SE еще на полчаса погружали в воду на глубину 1 метр. Устройство прекрасно справилось с водой, но в течение часа динамики бюджетного смартфона звучали приглушено.

Allstate оценили высокую прочность нового iPhone SE, но посоветовали пользователям все-таки использовать защитные стекла и чехлы, чтобы при падении аппарат получил минимум повреждений.

iPhone SE
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