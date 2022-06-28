Специалист Valve порекомендовал не устанавливать длинные SSD в Steam Deck

Недавно появилась информация, что в игровую консоль Steam Deck можно установить более длинный SSD.

Steam Deck рассчитана на использование 30-миллиметровых SSD, но пользователи смогли в консоль установить более длинный вариант накопителя – 42 мм.

Для того чтобы использовать 42 мм SSD с большим объёмом памяти нужно сдвинуть фиксирующий винт на материнской плате, но предварительно приходится убирать термопрокладку.

Специалист из Valve рассказал, почему этого не стоит делать. По словам представителя Valve Лоуренса Янга, микросхема зарядного устройства сильно нагревается, поэтому не следует перемещать близлежащие термопрокладки.

Кроме того, большинство дисков M.2 2242 потребляют больше энергии и нагреваются сильнее, чем те, на которые рассчитана Steam Deck. В итоге это может привести к поломке консоли.

Steam Deck предлагается с накопителями на 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.