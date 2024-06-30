Специалист Шарков дал совет настроить автоматическую очистку кэша в смартфоне

Иван Шарков, ведущий менеджер продукта RuStore, поделился полезными советами о том, как не допустить заполнения памяти на смартфонах. Он объяснил, что одной из основных причин нехватки места является сохранение фотографий и видео с высоким разрешением. Чтобы освободить место, Иван рекомендовал изменять разрешение файлов и удалять ненужные снимки, ролики и скриншоты.

Шарков также отметил, что использование облачных хранилищ может помочь сэкономить память. Если настроить автоматическое сохранение фотографий и видео в облаке, то можно удалить их с устройства, но при этом они останутся доступными с других устройств.

Второй причиной заполнения памяти являются файлы, получаемые через мессенджеры. Чтобы решить эту проблему, Шарков рекомендовал отключить автозагрузку файлов или регулярно очищать кэш приложений.

Это поможет оптимизировать использование памяти и улучшить производительность приложений и операционной системы.

Кроме того, Шарков указал на наличие кэша в браузерах, который можно очистить для освобождения памяти. Пользователи могут удалить историю просмотров или настроить автоматическую очистку кэша через определенное время.

Для удобства и экономии времени Шарков рекомендовал использовать приложения-клиннеры. Они помогают анализировать данные на устройстве и находить большие и редко используемые файлы для удаления. Эти программы также следят за состоянием устройства, чтобы избежать перегрева.

Иван Шарков подчеркнул, что следуя этим советам, пользователи смогут избежать нехватки памяти на своих смартфонах и поддерживать высокую производительность устройств.