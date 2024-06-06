Специалист Савченко дал совет не оставлять смартфон на зарядке под подушкой

Согласно проректору по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения, Виталию Савченко, зарядка смартфона под подушкой является крайне опасным действием.

Подушка ограничивает циркуляцию воздуха и приводит к перегреву устройства. Постоянный перегрев может привести к быстрому износу аккумулятора и повреждению других компонентов устройства.

В случае сильного перегрева аккумулятор может воспламениться, представляя угрозу для здоровья и жизни. Пожар может возникнуть из-за возгорания материалов подушки.

Также, зарядка смартфона при низких температурах может замедлить химические процессы в аккумуляторе, что приведет к снижению его ёмкости и производительности. Перенос холодного устройства в теплое помещение может привести к образованию конденсата внутри корпуса, что может вызвать короткое замыкание.

Зарядка смартфона во время грозы также несет риски. Молнии могут вызывать скачки напряжения в электрической сети, что может повредить зарядное устройство и сам смартфон. В случае удара молнии в линию электропередачи возможен пробой изоляции и поражение электрическим током пользователя.

Следовательно, рекомендуется заряжать смартфон только в безопасных условиях и избегать зарядки под подушкой, при экстремальных температурах или во время грозы, чтобы обеспечить безопасность пользователя и сохранить долговечность устройства.

Источник: life.ru.