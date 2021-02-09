Специалист рассказал, как научить смартфон видеть в темноте

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов поделился информацией, как из смартфона можно сделать прибор ночного видения.

В общении с агентством «Прайм» он рассказал, как научить смартфон видеть в темноте с помощью скрытых систем и процессов, которые не доступны для обычного пользователя.

Оказалось, что для этого достаточно воспользоваться специальными приложениями, которые скорее всего так будут называться «ночное видение».

Объяснили возможность использовать смартфон как прибор ночного видения наличием процессов и систем, отвечающих за упрощение и автоматизацию съемки.

В частности, речь идет о дополнительных сенсорах в камерах типа Tof или LiDAR, которые можно использовать не только для определения расстояний до объектов с целью ускорения фокусировки.

«Если установить и включить специальную программу, которая, скорее всего, так и будет называться— ночное видение, то такое изображение в режиме реального времени будет отображаться на экране. Таким образом, даже в кромешной темноте можно будет видеть окружающее пространство», — говорит Мясоедов.

Источник: Прайм.