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Специалист Раевский рассказал, как действуют мошенники после кражи Telegram-аккаунта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Мошенники, получившие доступ к аккаунту в Telegram, могут требовать деньги за его возврат или распространять ложную информацию среди подписчиков. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, пишет aif.ru.

Управление МВД России по борьбе с киберпреступностью ранее отметило, что мошенники используют новый способ получения доступа к аккаунтам, прося пользователей подписаться на Telegram-канал или сайт маркетплейса Wildberries для предпринимателей.

Раевский подчеркнул, что целевой аудиторией мошенников становятся коммерсанты, которые имеют деньги и ведут свои Telegram-каналы для продвижения продукции.

Перехватив аккаунт, мошенники могут управлять каналами, распространять недостоверную информацию или требовать деньги за возврат доступа. Шансы на восстановление аккаунта после такого вмешательства, по словам эксперта, невелики.

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