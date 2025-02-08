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Специалист по кибербезопасности Дворянский рассказал о кражах через Wi-Fi

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Александр Дворянский, эксперт по кибербезопасности, предостерег пользователей от подключения к бесплатным Wi-Fi сетям, которые требуют авторизации.

Его комментарий последовал за сообщением о краже аккаунтов Telegram в столичном аэропорту, где мошенники использовали фальшивую точку доступа, пишет NEWS.ru.

Дворянский отметил, что такие сети могут запрашивать ввод номера телефона или пароля, что создает риск кражи данных или загрузки вредоносного ПО.

Он порекомендовал избегать доступа к важным приложениям, таким как банковские и социальные, при использовании неизвестных сетей, а также установить надежный антивирус.

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