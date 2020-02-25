Специалист назвал опасные приложения для смартфонов

По словам специалиста Group-IB Сергея Никитина, пользователи чаще всего сами виноваты в пропаже личных данных, так как на смартфон устанавливают очень опасные приложения.

Установка приложений пользователями может происходить из недостоверных источников, а в этом случае в программах может быть вредоносный код, который позволяет прослушивать разговоры, собирать и отправлять данные злоумышленникам и следить за местоположением пользователя.

По словам заместителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, в 90% случаев пользователи сами заражают свой смартфон.

Специалист советует не устанавливать на устройства приложения для удалённого управления, малоизвестные антивирусные программы и приложения, которые отслеживают звонки и просматривают контакты