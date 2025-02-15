Специалист МТС рассказала, как сэкономить заряд батареи телефона

Чтобы продлить время работы смартфона, рекомендуется включить режим «Не беспокоить», который отключает все входящие уведомления.

Также стоит уменьшить движение в интерфейсе, отключив анимацию в настройках универсального доступа, о чем рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Включение темной темы на AMOLED-экранах поможет сэкономить заряд, так как такие экраны почти не расходуют энергию на черные пиксели.

Полезно установить время автоматического выключения экрана и отключить геометки на фотографиях и видео, а также индикаторы геолокации в приложениях. Это снизит нагрузку на процессор и батарею.

Если голосовые помощники не нужны, их стоит выключить в настройках, чтобы уменьшить потребление энергии. Также рекомендуется отключить беспроводные соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и мобильные данные, которые продолжают искать сигналы, тратя заряд в фоновом режиме.