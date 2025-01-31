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Специалист МТС Кокова призвала удалить старые неиспользуемые аккаунты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Полностью скрыть свою активность в интернете невозможно, но можно сократить цифровой след, сообщила ведущий системный архитектор информационной безопасности МТС Web Services Илона Кокова.

Цифровой след включает информацию о посещаемых сайтах, публикациях в соцсетях и других действиях в сети.

Чтобы уменьшить объем личной информации, рекомендуется использовать специально созданные адреса электронной почты и отдельные номера телефонов при регистрации в социальных сетях.

Также стоит избегать публикации личных данных, сделать профиль закрытым и удалить старые аккаунты.

Эксперт также советует отключить сохранение cookie-файлов и историю просмотров, а также избегать незащищенных сайтов.

Регулярная очистка рекламных предпочтений на устройствах и осторожность при использовании публичных Wi-Fi-сетей тоже помогут защитить личные данные.

Кокова отметила, что сбор цифрового следа осуществляется через cookie-файлы, анализ IP-адресов и устройства-маячки, которые могут отслеживать активность пользователя.

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