Специалист МТС Кокова призвала удалить старые неиспользуемые аккаунты

Полностью скрыть свою активность в интернете невозможно, но можно сократить цифровой след, сообщила ведущий системный архитектор информационной безопасности МТС Web Services Илона Кокова.

Цифровой след включает информацию о посещаемых сайтах, публикациях в соцсетях и других действиях в сети.

Чтобы уменьшить объем личной информации, рекомендуется использовать специально созданные адреса электронной почты и отдельные номера телефонов при регистрации в социальных сетях.

Также стоит избегать публикации личных данных, сделать профиль закрытым и удалить старые аккаунты.

Эксперт также советует отключить сохранение cookie-файлов и историю просмотров, а также избегать незащищенных сайтов.

Регулярная очистка рекламных предпочтений на устройствах и осторожность при использовании публичных Wi-Fi-сетей тоже помогут защитить личные данные.

Кокова отметила, что сбор цифрового следа осуществляется через cookie-файлы, анализ IP-адресов и устройства-маячки, которые могут отслеживать активность пользователя.