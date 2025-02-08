Специалист МТС Фисюк: 5 простых правил помогут защитить данные на смартфоне

В условиях множества приложений важно обратить внимание на защиту личных данных на смартфоне. Егор Фисюк, директор МТС в Башкирии, поделился рекомендациями по обеспечению безопасности информации.

Первым шагом является внимательное отслеживание разрешений, которые запрашивают приложения при установке. Полезно проверять, зачем программе необходим доступ к вашим данным.

Резервное копирование данных также крайне важно. Оно поможет сохранить важную информацию, такую как фотографии и контакты, в случае потери устройства.

Двухфакторная аутентификация является надежным способом защиты аккаунтов. Она требует ввода не только пароля, но и одноразового кода, что затрудняет доступ злоумышленникам.

Не стоит переходить по сомнительным ссылкам, так как мошенники могут пытаться получить доступ к вашей финансовой информации.

Кроме того, стоит использовать специальные сервисы защиты от утечек данных, такие как «Защитник» от МТС. Чем быстрее вы узнаете об утечке, тем быстрее сможете принять меры предосторожности.