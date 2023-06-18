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Специалист Борис Лопатин: мошенники могут передавать вирусы на iPhone с помощью AirDrop

Автор На чтение 1 мин Просмотров 177 Опубликовано

Беспроводная передача данных с устройства на устройство, в свое время сделала прорыв, но также дала возможность дистанционно заражать цифровые устройства.
Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин рассказал РИА Новости об опасной функции, которая есть в каждом смартфоне от компании Apple.

Речь идет о технологии передачи данных AirDrop. Эта функция присутствует на смартфонах, планшетах и компьютерах Apple. Ее используют для быстрой передачи данных, причем это могут быть изображения, документы и другие файлы. Среди них могут быть и вирусы.

«Использовать в общественных местах функцию AirDrop для обмена фотографиями, документами и другими данными с устройствами Apple тоже не стоит. Это касается и смартфонов на Android. Несмотря на то что они работают не по Wi-Fi, через них на устройство могут передать нежелательные или вредоносные файлы» — сказал Борис Лопатин.

Можно в настройках AirDrop включить параметр «Только для контактов», и это позволит обезопасить себя от получения сторонних файлов из неизвестных источников.

Также эксперт посоветовал отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi, что убережет пользователя от подключения к небезопасной сети мошенников.

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