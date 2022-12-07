Специалист Багов: смарт-телевизоры могут использоваться для слежки за россиянами

Специалисты рассказал, что современные смарт-телевизоры также являются инструментами для подслушивания и подглядывания.

Об опасности телевизоров рассказал специалист департамента анализа защищенности компании Digital Security Александр Багов в беседе с «Газетой.Ru».

«Укомплектованный камерой и микрофоном, позволяющими подглядывать и подслушивать за пользователями, даже когда он выключен, телевизор может стать целью атаки злоумышленников. Существует мнение, что многочисленные уязвимости в ПО популярных моделей иностранных производителей Smart TV, равно как и разнообразные сервисные интерфейсы для диагностики и дебага, активно используются по всему миру для шпионажа», — сказал Багов.

Он также добавил, что после получения доступа к телевизору, мошенники способны развить атаку на другие устройства в сети, а это компьютеры, смартфоны и другое. Чтобы защититься от взлома, эксперт советует регулярно обновлять ПО и использовать изоляцию непроверенных IoT-девайсов на сетевом уровне.