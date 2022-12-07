Главная » Новости

Специалист Багов: смарт-телевизоры могут использоваться для слежки за россиянами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 88 Опубликовано

Специалисты рассказал, что современные смарт-телевизоры также являются инструментами для подслушивания и подглядывания.

Об опасности телевизоров рассказал специалист департамента анализа защищенности компании Digital Security Александр Багов в беседе с «Газетой.Ru».

«Укомплектованный камерой и микрофоном, позволяющими подглядывать и подслушивать за пользователями, даже когда он выключен, телевизор может стать целью атаки злоумышленников. Существует мнение, что многочисленные уязвимости в ПО популярных моделей иностранных производителей Smart TV, равно как и разнообразные сервисные интерфейсы для диагностики и дебага, активно используются по всему миру для шпионажа», — сказал Багов.

Он также добавил, что после получения доступа к телевизору, мошенники способны развить атаку на другие устройства в сети, а это компьютеры, смартфоны и другое. Чтобы защититься от взлома, эксперт советует регулярно обновлять ПО и использовать изоляцию непроверенных IoT-девайсов на сетевом уровне.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.