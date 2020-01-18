Спать рядом со смартфонами опасно, предупредили ученые

Специалисты из США опубликовали результаты нового исследования, в котором подтверждают опасность смартфонов.

Американские специалисты заявили, что спать со смартфонами опасно, так как они могут быть причиной возникновения серьезных и даже смертельных заболеваний.

В частности, постоянный контакт с гаджетами является причиной увеличения риска развития рак, ввязывает бесплодие, а также отрицательно влияет на память и слух.

Особо больше вреда смартфоны наносят детям, так как волны, излучаемые гаджетом, воздействуют на растущий организм, вызывая отклонения.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал, как «безопасно» пользоваться смартфоном.