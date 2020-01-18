Спать рядом со смартфонами опасно, предупредили ученые

Спать рядом со смартфонами опасно, предупредили ученые18.01.2020 19:53
Специалисты из США опубликовали результаты нового исследования, в котором подтверждают опасность смартфонов.
Американские специалисты заявили, что спать со смартфонами опасно, так как они могут быть причиной возникновения серьезных и даже смертельных заболеваний.
В частности, постоянный контакт с гаджетами является причиной увеличения риска развития рак, ввязывает бесплодие, а также отрицательно влияет на память и слух.
Особо больше вреда смартфоны наносят детям, так как волны, излучаемые гаджетом, воздействуют на растущий организм, вызывая отклонения.
Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал, как «безопасно» пользоваться смартфоном.
Просмотры: