«СПАРК-Интерфакс»: в IT-компании «ИВС» 11 марта назначен новый директор

11 марта в IT-компании «ИВС» было объявлено о назначении нового руководителя, Николая Новикова, на должность генерального директора. Эта информация поступила из сервиса «СПАРК-Интерфакс». Наталья Попова, которая руководила организацией с 30 января текущего года, покинула свою должность.

После смерти основателя «ИВС», Ивана Федорищева, в 2021 году, все 100% долей компании перешли в собственность Николая Новикова в апреле 2022 года. ООО «ИВС» является одной из компаний группы «ИВС», основанной в 2014 году. Она занимается консультативной деятельностью и работой в сфере компьютерных технологий. Николай Новиков также является учредителем общества с 2022 года и владеет 18,43% в другой структуре группы — ООО «ИТ-Инвест».

Группа компаний «ИВС» была создана в 1990 году научными сотрудниками лаборатории сетевых технологий Пермского НИИУМС. На первых этапах своего развития она занималась проектированием и монтажом локальных вычислительных сетей. В настоящее время компания осуществляет проекты по комплексной автоматизации предприятий, предоставляет услуги IT-консалтинга и внедрения информационных систем, а также осуществляет их последующее сопровождение.