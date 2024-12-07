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SpaceX вывела на орбиту 20 спутников Starlink для подключения к сотовым телефонам

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Илон Маск объявил, что SpaceX вывела на орбиту 20 спутников Starlink, которые обеспечат прямое подключение к сотовым телефонам. Это позволит обычным телефонам получать доступ в Интернет даже в отдалённых районах.

Маск сообщил, что первоначальная скорость подключения составит около 10 Мбит/с, но в будущем спутники будут более мощными, пишет ТАСС.

Проект Starlink разрабатывает компания SpaceX для создания глобальной спутниковой системы связи, которая обеспечит интернет-доступ пользователям по всему миру с помощью большого числа малых спутников, весом до 500 кг, находящихся на околоземной орбите.

В рамках Starlink также разрабатывается система Direct to Cell, позволяющая телефонам подключаться к спутникам без необходимости в дополнительных устройствах.

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