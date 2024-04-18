SpaceX намерена отключить от Starlink нелегальных абонентов

Компания SpaceX, намерена ограничить доступ к своему спутниковому интернет-сервису Starlink в странах, где он не получил официального одобрения регулирующих органов. Согласно сообщению издания The Wall Street Journal, некоторые пользователи Starlink в Судане, Зимбабве и Южной Африке получили уведомления от SpaceX о том, что их интернет-соединение будет прекращено к концу текущего месяца.

По данным журнала, появление чёрного рынка привело к тому, что некоторые пользователи обходили ограничения Starlink и использовали его в странах, где сервис ещё не был одобрен. SpaceX принимает меры для предотвращения таких нарушений и обеспечения соблюдения требований регуляторных органов. В настоящее время Starlink имеет разрешение на работу в 72 странах и регионах, но многие страны Африки, Китай, Индия, Россия и Белоруссия пока не входят в этот список.

Ограничение доступа к Starlink в неавторизованных странах направлено на соблюдение законов и нормативов в каждом регионе, где предоставляется сервис. SpaceX стремится обеспечить законный доступ и соблюдение регуляторных требований во всех странах, где действует Starlink.

Источник: ixbt