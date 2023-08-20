Создатели SnowRunner рассказали о причинах пропажи игры из российского Steam

На протяжении этой недели игра-симулятор бездорожья «SnowRunner» неожиданно исчезла из каталога Steam в России и Украине. Разработчики игры внесли пояснения относительно этой ситуации:

Это произошло по независящим от нас причинам, и мы изучаем возможные варианты решений для возвращения игры в затронутые регионы. Мы сообщим вам, как только у нас появится новая информация.

Однако разработчики подчеркивают, что пользователи, уже приобретшие «SnowRunner», по-прежнему смогут пользоваться игрой и скачивать дополнительный контент. Планируется, что они также будут получать обновления и новый контент.

Важно отметить, что удаление «SnowRunner» из магазина Steam не имеет связи с предполагаемым выпуском игры на платформе VK Play. Разработчики утверждают, что не планируют выпускать игру на данной платформе.

Компания Saber Interactive обещает предоставить дополнительную информацию о ситуации с «SnowRunner», когда появятся какие-либо новости по этому вопросу.