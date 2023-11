Создатели смартфонов Nothing Phone сделали iMessage для Android

Компания Nothing объявила о возможности обмена сообщениями между владельцами смартфонов Nothing Phone 2 и пользователями сервиса Apple iMessage. Эта функция станет доступна в Северной Америке, Евросоюзе и некоторых других европейских странах начиная с 17 ноября 2023 года. Однако для обмена сообщениями пользователи должны будут использовать новое приложение Nothing Chats, созданное на платформе Sunbird. Пользователям потребуется авторизация с использованием учетной записи Apple ID и предоставление доступа к iCloud.

Важно отметить, что некоторые функции, такие как групповые чаты, редактирование отправленных сообщений и реакции, будут недоступны. Ранее также сообщалось, что Google планирует конкурировать с Apple iMessage, используя новый европейский закон и поддержку сотовых операторов.