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Создатели «Россграма» перечислили ключевые отличия от соцсети Instagram

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Социальная сеть Instagram с 14 марта перестала работать на территории РФ, хотя она была очень востребованной в стране.
Но, как оказалось, уже скоро в России будет запущена соцсеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram. Об этом «Астера» уже писала ранее, а теперь появились и первые подробности о приложении и его функционала. Об особенностях соцсети и ее функциях рассказал один из основателей «Россграма» Александр Зобов, общаясь с журналистами РЕН ТВ. Разработчики планируют запустить приложение уже в конце этого месяца, но для начала оно будет доступно только для блогеров с большим числом подписчиков, а позднее его откроют и для обычных пользователей.

По словам Александра Зобова, разработка «Россграма» началась еще до закрытия Instagram. Приложение будет доступно для устройств на Android и iOS, где оно будет работать сначала как вэб-приложение, а с небольшим запозданием запустят и мобильное приложение. Дизайн социальной сети будет иметь некоторые сходства с Instagram, при этом получит новые функции. Как отмечается, социальную сеть пытались сделать максимально удобной для пользователя.
«Отличия, конечно, будут по дизайну и немного по функционалу. Мы стараемся сохранить те функции, которые были в Instagram изначально, для удобства пользователя, чтобы он не был в какой-то неизвестной прострации, где надо привыкать ко всему», — говорит Зобов.

Что касается новых функций, то было сказано, что некоторые из них касаются монетизации, на что и делали упор разработчики. Создатели «Россграма» уверены, что он будет востребован в России, ведь немало блогеров уже подали заявку на регистрацию, также поступают предложения сотрудничать от инвесторов. За дня разработчики получили трафик на сайт более 75 тыс.

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