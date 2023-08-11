Создатели Roblox разработали внутриигровой центр для собеседований

Команда, разрабатывающая Roblox, объявила о своих планах внедрения нового подхода к собеседованиям — виртуальные собеседования внутри самой игры. С этой целью они представили Центр карьеры Roblox, который обещает предоставить «3D-иммерсивный опыт, позволяющий познакомиться с миром Roblox через саму платформу». Внутри этого виртуального центра будут находиться различные комнаты, каждая из которых будет посвящена определенным аспектам Roblox, включая инновации и бизнес-практики.

По словам Джейсона Басса, вице-президента по привлечению талантов, такой вид собеседований позволит «кандидатам на начальном этапе карьеры» погрузиться в атмосферу работы в Roblox, используя саму платформу как средство общения с соискателями.

Новый метод собеседований предназначен как для новичков, которые только начинают свой путь, так и для опытных игроков Roblox, а также для тех, кто ранее не имел опыта в этой игре. 3D-собеседования предоставят им возможность быстро ознакомиться с множеством аспектов игры. Кроме того, такой формат позволит эффективно взаимодействовать с соискателями из разных стран мира, что считается более предпочтительным по сравнению с обычными веб-камерными собеседованиями и онлайн-конференциями.