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Создатели Roblox разработали внутриигровой центр для собеседований

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Команда, разрабатывающая Roblox, объявила о своих планах внедрения нового подхода к собеседованиям — виртуальные собеседования внутри самой игры. С этой целью они представили Центр карьеры Roblox, который обещает предоставить «3D-иммерсивный опыт, позволяющий познакомиться с миром Roblox через саму платформу». Внутри этого виртуального центра будут находиться различные комнаты, каждая из которых будет посвящена определенным аспектам Roblox, включая инновации и бизнес-практики.

Создатели Roblox разработали внутриигровой центр для собеседований

По словам Джейсона Басса, вице-президента по привлечению талантов, такой вид собеседований позволит «кандидатам на начальном этапе карьеры» погрузиться в атмосферу работы в Roblox, используя саму платформу как средство общения с соискателями.

Новый метод собеседований предназначен как для новичков, которые только начинают свой путь, так и для опытных игроков Roblox, а также для тех, кто ранее не имел опыта в этой игре. 3D-собеседования предоставят им возможность быстро ознакомиться с множеством аспектов игры. Кроме того, такой формат позволит эффективно взаимодействовать с соискателями из разных стран мира, что считается более предпочтительным по сравнению с обычными веб-камерными собеседованиями и онлайн-конференциями.

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