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Создатели Pokemon Gо выпустил новый AR-проект тамагочи Peridot

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

В свое время Pokemon Gо стала вирусной игрой, и разработчики решили выпустить еще одну игру, в которой увидеть существ можно при помощи камеры смартфона.

Создатели Pokemon Gо выпустил новый AR-проект тамагочи Peridot, в котором предлагают уникальных для каждого игрока AR-питомцев. Каждый питомец будет взаимодействовать с реальным миром.

Существа называются dots и увидеть их можно с помощью камеры смартфона. За dots нужно ухаживать, играть, тренировать, прокачивать, а также необходимо выполнять задания.

Донаты в игре есть и стоимость предметов или новых питомцев будет достигать 100 долларов. Сама игра является бесплатной.

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