Создатели Baldur’s Gate 3 рассказали о невероятной статистике игры

Разработчики студии Larian опубликовали интересную статистику, касающуюся первого уикенда после выпуска игры Baldur’s Gate 3. В инфографике представлены важнейшие достижения игроков за первые четыре дня игры.

За этот период геймеры провели в мире Baldur’s Gate 3 более 10 миллионов часов, что эквивалентно 1225 годам. Удивительно, что из этой цифры около 88 лет были потрачены игроками на создание и настройку персонажей в редакторе, и даже 368 человек успели завершить всю игру за выходные.

Согласно статистике, самыми популярными расами среди игроков стали полуэльфы, люди и эльфы, а наиболее выбираемыми классами оказались паладины, чародеи и колдуны.

Чуть более 93% игроков предпочли создать своего собственного персонажа, в то время как остальные 7% решили выбрать одного из предоставленных героев. Гейл оказался лидером среди выбора персонажей, тогда как Лаэзель была наименее популярным выбором. Отмечено, что в игре игроки часто вступали в романтические отношения с Шэдоухартом и Гейлом.

В игре Baldur’s Gate 3 игроки дали почесать пса Шкрябу более 750 тысяч раз, и в общей сложности было более 2,4 миллионов разговоров с различными животными.

Дополнительные детали статистики можно найти на форуме Steam. Разработчики также подчеркнули, что активно работают над обновлениями игры. Ожидается скорый выпуск первого крупного патча, который исправит множество обнаруженных ошибок.

Игра Baldur’s Gate 3 была выпущена 3 августа для ПК, а версия для PS5 появится 6 сентября. На платформе Valve игра заняла девятую позицию по пиковому онлайну, уступив немного Hogwarts Legacy.