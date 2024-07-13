Создатель СhatGPT OpenAI ведет работу над сверхсекретным проектом

Американская научно-исследовательская организация OpenAI работает над тайным проектом.

Этот проект, который получил кодовое название «Клубника» или Strawberry, связан с разработкой искусственного интеллекта.

Основная цель проекта заключается в создании программы, способной предсказывать различные сценарии диалога с пользователем и самостоятельно изучать интернет.

Разработчики стремятся добиться того, чтобы программа могла «рассуждать», что является значительным прорывом в достижении уровня человеческого интеллекта.

Проект OpenAI строго засекречен, и руководство организации отказывается комментировать инновационные технологии, связанные с этим проектом, пишет Reuters.