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Создатель СhatGPT OpenAI ведет работу над сверхсекретным проектом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 399 Опубликовано

Американская научно-исследовательская организация OpenAI работает над тайным проектом.

Этот проект, который получил кодовое название «Клубника» или Strawberry, связан с разработкой искусственного интеллекта.

Основная цель проекта заключается в создании программы, способной предсказывать различные сценарии диалога с пользователем и самостоятельно изучать интернет.

Разработчики стремятся добиться того, чтобы программа могла «рассуждать», что является значительным прорывом в достижении уровня человеческого интеллекта.

Проект OpenAI строго засекречен, и руководство организации отказывается комментировать инновационные технологии, связанные с этим проектом, пишет Reuters.

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