Главная » Новости

Создатель MP3 разрабатывает новейшую технологию звука

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На выставке CES 2024 в США немецкий инженер Карлхайнц Бранденбург, известный как создатель аудиоформата MP3, представил новую технологию передачи музыкальных файлов. Он продемонстрировал систему наушников дополненной реальности, способных обеспечить передачу звука на новом уровне.

Эти наушники оснащены датчиками, которые отслеживают положение головы слушателя и анализируют окружение. Благодаря этим функциям, звучание становится максимально естественным и погружает пользователя в альтернативную реальность.

Сам Бранденбург назвал эту технологию «пространственное звучание плюс».

На данный момент подобная технология доступна только через громоздкие наушники, но в будущем датчики можно будет интегрировать в компактные беспроводные модели.

Инженер уже ведет переговоры с несколькими разработчиками гарнитур виртуальной реальности, чтобы внедрить новую технологию на практике.

Это открытие представляет большой потенциал для улучшения аудиоэкспериенции и создания более реалистичного звучания в виртуальной и дополненной реальности.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.