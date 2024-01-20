Создатель MP3 разрабатывает новейшую технологию звука

На выставке CES 2024 в США немецкий инженер Карлхайнц Бранденбург, известный как создатель аудиоформата MP3, представил новую технологию передачи музыкальных файлов. Он продемонстрировал систему наушников дополненной реальности, способных обеспечить передачу звука на новом уровне.

Эти наушники оснащены датчиками, которые отслеживают положение головы слушателя и анализируют окружение. Благодаря этим функциям, звучание становится максимально естественным и погружает пользователя в альтернативную реальность.

Сам Бранденбург назвал эту технологию «пространственное звучание плюс».

На данный момент подобная технология доступна только через громоздкие наушники, но в будущем датчики можно будет интегрировать в компактные беспроводные модели.

Инженер уже ведет переговоры с несколькими разработчиками гарнитур виртуальной реальности, чтобы внедрить новую технологию на практике.

Это открытие представляет большой потенциал для улучшения аудиоэкспериенции и создания более реалистичного звучания в виртуальной и дополненной реальности.