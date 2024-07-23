Созданы датчики для улучшения состояния дорог и контроля дорожного движения

Созданные учеными UNIST датчики на основе углеродных волокон обеспечивают возможность следить и улучшать состояние, а также контролировать дорожное движение.

Эти датчики, изготовленные из углеродных композитов, обладают превосходной электрической и структурной стабильностью, а также могут использоваться для укрепления зданий и дорожных конструкций.

Ученые разработали самозаряжаемую решетку FRP-TES (композит с термоэлектрическим эффектом) с использованием углеродных волокон, стекловолокна и эпоксидной смолы.

Исследование показало, что эти сенсоры могут снижать электрическую энергию при движении шин. Важно отметить, что даже после 10 000 проездов датчики не продемонстрировали деградацию напряжения, а их механические свойства остаются стабильными.

Углеродные композиты имеют значительно меньшую массу по сравнению с железом, но в то же время обладают высокой прочностью, что делает их упругим действием для широкого спектра применений.

Датчики, основанные на принципах трибоэлектрического заряда, обладают чувствительностью к изменениям окружающей среды, что позволяет точно отслеживать движение шин и определять их размер.

Ученые уверены в большом потенциале своих технологий для создания опасных условий и предсказаний опасных бедствий.

Датчики на основе углеродных волокон могут использоваться для управления движением, измерения веса и скорости движения транспортных средств, а также для применения в промышленности.