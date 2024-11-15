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Создано светоотражающее покрытие из стекломикрошариков

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Ученые Белгородского государственного технического университета (БГТУ) имени Шухова разработали новый способ получения светоотражающих защитно-декоративных покрытий, который не требует дорогостоящего оборудования и спецтехники. Разработка, получившая патент, представляет собой инновационный метод, позволяющий создавать покрытия с высокой светоотражающей способностью для строительных материалов.

Процесс начинается с подготовки водного раствора жидкого стекла, который наносится на лицевую поверхность изделия, после чего происходит автоклавное твердение и сушка. Затем поверхность материала подвергается плазменному оплавлению до образования силикатного расплава, а завершающий этап включает воздушное напыление стекломикрошариков размером 250-630 микрометров, при этом воздушная струя одновременно охлаждает расплав. Это позволяет получить покрытие с высоким коэффициентом диффузионного отражения, что значительно повышает светоотражающие свойства.

Основным преимуществом новой технологии является высокая прочность сцепления покрытия с поверхностью, а также использование доступных и недорогих материалов. В отличие от существующих аналогов, где для модификации поверхности используются высокие температуры, что снижает прочность сцепления, метод, разработанный белгородскими учеными, использует более экономичную и эффективную технику.

Эта разработка может повысить безопасность, энергоэффективность и эстетичность объектов недвижимости, а также стать значимым вкладом в развитие инновационных строительных технологий. Проект был финансирован в рамках федеральной целевой программы при поддержке Минобрнауки России.

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