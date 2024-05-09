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Создано приложение для выявления поддельных документов за секунды

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Приложение, созданное учеными из ETH Zurich, представляет собой инновационную разработку, направленную на распознавание поддельных документов.

Это приложение поможет бороться с мошенничеством и сэкономить время, так как оно способно выявить подделку всего за несколько секунд.

Для использования приложения организация, выдающая документ, должна предоставить QR-код. Оригинал документа сохраняется в зашифрованном виде на сервере, а пользователю выдается печатная копия.

Чтобы проверить подлинность документа, пользователь должен отсканировать QR-код и снять фотографию документа с помощью камеры смартфона. Приложение сравнивает полученные изображения с оригиналом и сообщает о любых несоответствиях.

Пока приложение будет использоваться для проверки выписок из реестра должников в качестве пилотного проекта городскими властями Цюриха.

Однако разработчики планируют расширить его возможности, чтобы оно могло распознавать подделки не только документов, но и трехмерных объектов, таких как предметы роскоши. Это может иметь широкий потенциал в различных сферах, где важна проверка подлинности и борьба с подделками.

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