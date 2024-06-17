Создано отечественное мобильное ПО для диагностики опасных объектов

Сибирский государственный университет путей сообщения разработал программное обеспечение (ПО) для диагностики и контроля опасных производственных объектов в промышленности.

Это ПО, которое можно использовать на мобильных устройствах, позволяет оперативно получать и анализировать данные с различных типов датчиков прямо на смартфоне, сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией вуза, Сергей Бехер.

Программа предназначена для контроля опасных производственных объектов, таких как трубопроводы, двигатели, насосы и строительные конструкции.

Она включает в себя различные виды датчиков, в том числе для измерения деформаций, вибраций, ультразвуковых сигналов и магнитного поля.

Все данные от датчиков передаются на смартфон, где ПО формирует протокол на основе полученной информации, который затем может быть отправлен в базу данных. Программа была разработана аспирантом лаборатории, Владимиром Выплавенем.

Традиционно для каждого промышленного объекта и вида диагностики используются отдельные приборы, представляющие собой громоздкие программно-аппаратные комплексы.

Преимущество системы, созданной в лаборатории университета, заключается в ее компактности и способности анализировать данные с разных датчиков прямо на смартфоне с помощью единого приложения для всех видов диагностики. Это значительно снижает стоимость диагностики на порядок, отметил ученый.

Система предназначена для использования небольшими компаниями, занимающимися диагностикой опасных производственных объектов. Она уже была успешно опробована для диагностики двигателей на производстве. В будущем планируется запустить серийное производство данной системы.

Источник: ТАСС.