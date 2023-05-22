Созданный разработчиками VK игровой движок получил название Nau Engine

Разработчики компании VK давно обещали выпустить собственный игровой «движок».

Официально представлен отечественный игровой движок, который получил название Nau Engine. Одновременно с его выходом был запущен сайт, на котором можно узнать подробности платформы.

На сайте Nau Engine можно получить информацию о самом движке, его особенностях и предназначении. Указано, что Nau Engine получил открытый исходный код, он прекрасно подходит для создания проектов на все существующие платформы.

Сейчас команда VK ищет сотрудников, которые готовы вступить в проект по развитию Nau Engine, также в команду требуются тестировщики, готовые опробовать функции движка.