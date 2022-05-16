Профессиональная web-студия много лет занимается продажей веб-решений, созданием сайтов на Битрикс и адаптацией готовых проектов. В студии, обладающей подтвержденной квалификацией разработчика сайтов, работают опытные специалисты, реализовавшие множество успешных решений.

Готовые решения

На сайте web-студии представлены для продажи: bitrix шаблоны по доступной стоимости, а также небольшие модули, компоненты, готовые сайты, интернет-магазины и информационные системы, разработанные на Битрикс.

Многие коммерческие сайты в России предпочитают создавать на Битрикс, благодаря широкому функционалу, удобному администрированию, постоянным обновлениям, многим готовым интеграциям с системами популярных сервисов. Предлагаемые студией сайты 1c bitrix marketplace по выгодной цене, разработаны в соответствии с требованиями российского законодательства.

Создание сайта на Битрикс: особенности

Квалифицированные специалисты веб-студии разрабатывают сайты, а также занимаются адаптацией готовых решений. Разработка и создание сайтов на Битрикс, обладая некоторыми особенностями, подразумевает проведение определенных работ:

проектируется структура, с описанием всех технических и стилистических условий создаваемого проекта;

разрабатывается дизайн и формируется главная страница, проводится согласование и выполнение внутренних страниц сайта;

производится верстка макетов под персональные компьютеры и другие популярные гаджеты, а также для всевозможных браузеров;

выполняется программирование функциональных модулей с интеграцией Битрикс;

размещается на созданном сайте необходимый контент, с предварительной обработкой материалов;

протестированный сайт переносится на площадку основного хостинга, где он снова тестируется, и исправляются ошибки, затем проект проходит мониторинг качества Битрикс.

персонал удаленно обучается тому, как правильно размещать материалы на сайте и иным возможностям.

Весь комплекс работ выполняется опытными профессиональными сотрудниками на основании заключенного с клиентом Договора, неотъемлемая часть которого представлена в качестве Технического задания, в котором описаны все требования к проекту. После завершения работ веб-студия предоставляет всю закрывающую документацию, что возможно, как в электронном, так и в бумажном формате.