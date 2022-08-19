Пандемия коронавируса дала мощный толчок развитию цифровой экономики. В условиях локдаунов многим коммерческим предприятиям, особенно небольшим магазинам в шаговой доступности, пришлось закрыться либо перейти на доставку.

Работать в режиме доставки без собственного интернет-магазина сложно и малоэффективно. В связи с переходом многих коммерческих предприятий малого и среднего бизнеса в онлайн резко вырос спрос на профессиональные услуги создание и продвижение сайта под ключ. Кроме того, миллионы пользователей привыкли к онлайн-шоппингу, покупкам и заказам услуг через интернет.

Что означает услуга разработки и продвижения сайта под ключ

Заказчик через обговоренный в договоре период разработки получит полностью работоспособный интернет-ресурс с гарантиями, что через заданное время будут достигнуты требуемые показали в поисковых системах.

Выход списка поисковых запросов в ТОП10 Яндекса, Google и других поисковых машин.

Достижение заказанного числа ежедневных уникальных посещений.

Обеспечение заданного количества продаж и иных целевых действий.

Понятно, что чем короче сроки достижения и выше требования по коммерческим показателям проекта – тем выше стоимость разработки и SEO-оптимизации. В это же время следует учитывать объективные ограничения. Например, в Яндексе только на полноценную индексацию контента (занесение в базы данных поисковой системы и появление продвигаемых ключевых фраз в выдаче по запросам) требуется несколько недель, а выход в топ занимает минимум месяцы.

Как грамотно заказать создание и продвижение сайта в интернет-агентстве

Веб-проект – это инструмент интернет-маркетинга. Заказывая или покупая инструмент, чтобы получить от приобретения максимальную пользу, необходимо в первую очередь точно знать цели использования этого инструмента.

Заказчику интернет-проекта перед обращением в веб-студию необходимо проанализировать цели и задачи бизнеса, оценить свои финансовые возможности. Далее совместно со специалистами веб-студии продумать оптимальную конфигурацию сайта как маркетингового инструмента.

На начальном этапе целесообразно сосредоточиться на повышении осведомленности целевой аудитории и получении первичного трафика. Если ритейлер заинтересован в быстром старте продаж, для привлечения клиентов и роста конверсии запускается платная реклама в контекстных сервисах.

Для оптимизации расходов на разработчику и раскрутку онлайн-ресурса полезно сузить целевую аудиторию и товарную нишу, сократить количество целей бизнеса.

После выхода сайта в ТОП10 поисковых систем и завоевания доверия и лояльности целевой аудитории можно начинать постепенно расширять список целей и ставить более сложные долговременные задачи.