Создана термокамера, которая повысит безопасность дорожного движения

Исследователи из Института прикладной оптики и точной механики Фраунгофера разработали новую инфракрасную камеру, которая улучшает безопасность на дорогах, особенно в условиях плохой видимости, таких как дожди и туманы.

Эта камера может эффективно обнаруживать пешеходов даже при слабом освещении, что особенно важно для автономных автомобилей.

Камера работает в инфракрасном диапазоне от 8 до 14 микрометров, что позволяет ей улавливать тепловое излучение от людей. Это решение дополняет традиционные камеры и датчики, такие как лидары и радары, и помогает предотвращать аварии без необходимости активного освещения.

Инновационная камера имеет плоский дизайн и высокое угловое разрешение. Она состоит из нескольких небольших и недорогих неохлаждаемых сенсоров, которые объединяются в одно изображение с разрешением примерно 530 x 210 пикселей. Благодаря катадиоптрической оптической системе, камера имеет толщину всего 10 миллиметров и светосильную оптику.

Широкое поле зрения камеры позволяет ей обнаруживать пешеходов и велосипедистов даже в темноте или при ярком свете. Это делает её идеальной для автономных транспортных средств и систем помощи водителю.

Кроме использования в автомобилях, камера также может применяться в других областях, таких как обнаружение тепловых потерь, безопасность на свалках и мониторинг промышленных процессов. Масштабируемое производство этой технологии обещает снизить затраты и упростить изготовление.