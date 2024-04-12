Создана нейросеть Udio для создания музыки

Will.i.am, один из основателей группы The Black Eyed Peas, выразил восхищение нейросетью Udio, созданной бывшими сотрудниками Google.

Он назвал этот инструмент «новым Ренессансом» и оценил его возможности в создании музыки. Udio позволяет пользователям генерировать музыку на основе текстовых запросов и выбирать из множества музыкальных стилей.

Сервис Udio предоставляет разнообразные опции для создания музыки, включая полноформатные песни, саундтреки и короткие фрагменты. Результаты генерации можно настраивать и редактировать, а также выбирать насколько сильно они должны отличаться от исходного материала.

Для использования Udio необходимо пройти регистрацию на их сайте и ввести текстовый запрос. Пользователи могут также написать свои собственные тексты или попросить нейросеть создать слова для песни. Udio также поддерживает инструментальные композиции. В настоящее время генерация музыки в сервисе может занимать больше времени из-за большого спроса, но некоторые треки уже набрали значительное количество прослушиваний.

Udio находится на стадии бета-тестирования и доступен бесплатно. Пользователи могут создавать до 1200 треков в месяц. Профессиональные музыканты, включая will.i.am, Common и Tay Keith, высоко оценили работу этого сервиса и были впечатлены его возможностями.

Источник: hi-tech.mail