Создана лучшая шапка со встроенными наушниками

Бренд Beanie Jam представил решение для меломанов в холодное время года — шапку, которая не только согревает уши, но также позволяет удобно слушать музыку. Шапка Beanie Jam Faux Fur Lined Bluetooth Knit Hat выглядит как обычный вязаный головной убор, но внутри имеет подкладку из искусственного меха, которая обеспечивает тепло в зимний период и прохладу в осеннюю или весеннюю погоду.

Управление шапкой осуществляется через кнопки на боковой части, которые позволяют управлять воспроизведением/паузой и громкостью музыки. Эти кнопки могут быть незаметны на фото и выглядеть как обычная этикетка с логотипом бренда.

Шапка доступна в разных цветах, включая бежевый и красный, а также с помпоном. Она может быть подключена к любому смартфону iOS или Android через Bluetooth, и обеспечивает до 10 часов автономной работы. Зарядка производится через порт microUSB и занимает около двух часов.

Цена шапки Beanie Jam составляет всего 15 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 1 400 рублей.