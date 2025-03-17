Создана камера весом 3 000 кг с разрешением 3200 мегапикселей

Обсерватория Веры Рубин, финансируемая Национальным научным фондом США и Министерством энергетики, установила на свой телескоп камеру LSST, что является значимым шагом в её развитии. После завершения установки обсерватория переходит к финальному тестированию перед началом проекта Legacy Survey of Space and Time.

Камера LSST, размером с автомобиль, была установлена в марте на горе Серро-Пачон в Чили. Это событие стало итогом многолетней работы по проектированию и строительству. Установка камеры позволит обсерватории Рубина собирать больше данных, чем когда-либо прежде.

Камера обладает 3200 мегапикселями и весит более 3000 килограммов. Она будет использоваться для многократного сканирования южного ночного неба в течение десяти лет, создавая подробные изображения различных астрономических объектов, включая астероиды и сверхновые звезды.

Скоро камера будет подключена и протестирована, после чего начнётся её работа. Первые снимки, полученные с помощью LSST, обещают стать важным событием в астрономии и помогут учёным лучше понять Вселенную.