Создан российский дрон «Архангел», он может развивать скорость 280 км/ч

Новый дрон «Архангел» может изменять ход боевых действий.

Специалисты всероссийского проекта «Архангел» представили новый беспилотник, который развивает скорость до 280 км/ч и умеет поражать цели на расстояние до 50 км. Об этом рассказал основатель проекта Михаил Филиппов, пишет ТАСС.

Дрон напоминает крылатый патрон и значительно отличается от традиционных FPV-дронов. Его можно использовать как с земли, так и с самолетом-носителем.

Боевая часть дрона может весить от 700 граммов до 7 килограммов, что позволяет поражать различные цели, включая блиндажи, технику и вышки связи.

Филиппов отметил, что тестовые образцы уже прошли начальные испытания, и в будущем предполагается серийное производство.

Проект «Архангел» существует с 2022 года и координируется из Москвы, Крыма и Запорожской области.