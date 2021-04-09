На Kickstarter предложили «стиральную машинку» для беспроводных наушников

На площадке коллективного финансирования Kickstarter начали сбор средств на «стиральную машину» для беспроводных наушников.

Необычное устройство под названием Cardlax EarBuds Washer предлагают заказать за 40 долларов.

По заявлению разработчиков, Cardlax EarBuds Washer способна чистить практически любые беспроводные наушники, причем на их отчистку пользователю потребуется всего пару минут.

В комплекте с Cardlax EarBuds Washer будет все необходимое для качественной отчистки наушников, в дальнейшем все внутренние расходники устройства можно будет купить всего за 7 долларов.

Проект уже можно назвать успешным, ведь разработчики для старта производства «стиральной машинки» просили у инвесторов всего 5000 долларов, но за короткий промежуток времени им удалось собрать более 26 000 долларов.

