Создан огнестойкий литиевый твердотельный аккумулятор

Ученые из Южной Кореи разработали новый огнестойкий литиевый твердотельный аккумулятор, который обещает повысить безопасность в электромобилях.

Твердотельные аккумуляторы обычно имеют высокую плотность энергии, но и высокий риск возгорания из-за образования дендритов, которые могут вызывать короткое замыкание.

Новая батарея состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет свою функцию: один слой обеспечивает огнестойкость, другой — эффективную ионную проводимость, а третий — ускоряет движение зарядов.

Исследования показали, что после 1000 циклов зарядки аккумулятор сохраняет 87,9% своей емкости и не теряет в плотности энергии, достигая более 700 ватт-часов на килограмм.

Хотя эта цифра меньше, чем у бензина или водорода, она достаточна для эффективного использования в электромобилях, и главное — новый аккумулятор не воспламеняется так легко, как традиционные источники энергии.

Эта разработка может значительно улучшить безопасность и производительность современных электромобилей.