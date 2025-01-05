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Создан огнестойкий литиевый твердотельный аккумулятор

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Ученые из Южной Кореи разработали новый огнестойкий литиевый твердотельный аккумулятор, который обещает повысить безопасность в электромобилях.

Создан огнестойкий литиевый твердотельный аккумулятор

Твердотельные аккумуляторы обычно имеют высокую плотность энергии, но и высокий риск возгорания из-за образования дендритов, которые могут вызывать короткое замыкание.

Новая батарея состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет свою функцию: один слой обеспечивает огнестойкость, другой — эффективную ионную проводимость, а третий — ускоряет движение зарядов.

Исследования показали, что после 1000 циклов зарядки аккумулятор сохраняет 87,9% своей емкости и не теряет в плотности энергии, достигая более 700 ватт-часов на килограмм.

Хотя эта цифра меньше, чем у бензина или водорода, она достаточна для эффективного использования в электромобилях, и главное — новый аккумулятор не воспламеняется так легко, как традиционные источники энергии.

Эта разработка может значительно улучшить безопасность и производительность современных электромобилей.

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