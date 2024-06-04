Создан метод лазерного «залечивания» для повышения прочности материалов

Учёные из Университета МИСИС в сотрудничестве с китайскими коллегами разработали новый метод лазерной обработки, который позволяет повысить прочность материалов для авиакосмической, атомной и медицинской промышленности более чем в два раза.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nanomaterials и на них обратило внимание издание «РИА Новости».

Метод основан на лазерном термомеханическом «залечивании» нанопор и нанотрещин в материалах.

При использовании коротких лазерных импульсов с высокой энергией формируется высокотемпературное газопламенное облако, которое воздействует на поверхностные слои образца.

Под воздействием ударной волны, вызванной лазером, нагретый материал перемещается в дефектные области и «заживляет» поры и трещины.

Основное преимущество нового метода заключается в его избирательности: он воздействует только на дефектные области, не затрагивая остальную часть материала.

Это позволяет повысить твердость и вязкость материала, делая его более прочным и одновременно менее хрупким. Обработанная таким образом поверхность находится в термодинамическом равновесии и обладает долговечностью.

Новый метод обладает широким потенциалом в авиакосмической отрасли, атомной промышленности и медицине, так как позволяет создавать более прочные и надежные материалы, способные выдерживать различные виды воздействия.