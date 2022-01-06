Создан имитирующий процесс выключения смартфонов Apple троян

Новую шпионскую программу разработали специалисты компании ZecOps. Их целью было разработать программу для изучения и описания.

Программа получила название PoC (proof of concept) и ее задачей является внедрение в ОС iOS, а также контроль некоторыми процессами в смартфоне.

В результате получился имитирующий процесс выключения смартфонов Apple троян, который создает видимость выключения, хотя на самом деле устройство не выключается.

Все выглядит так, как вроде смартфон действительно выключился, но при повторном нажатии на кнопку он снова включится.

Специалисты говорят, что с помощью подобных программ злоумышленники могут следить за пользователем.