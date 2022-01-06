Главная » Новости

Создан имитирующий процесс выключения смартфонов Apple троян

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Новую шпионскую программу разработали специалисты компании ZecOps. Их целью было разработать программу для изучения и описания.

Программа получила название PoC (proof of concept) и ее задачей является внедрение в ОС iOS, а также контроль некоторыми процессами в смартфоне.

В результате получился имитирующий процесс выключения смартфонов Apple троян, который создает видимость выключения, хотя на самом деле устройство не выключается.

Все выглядит так, как вроде смартфон действительно выключился, но при повторном нажатии на кнопку он снова включится.

Специалисты говорят, что с помощью подобных программ злоумышленники могут следить за пользователем.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.