Современные смартфоны передают личные данные пользователей каждые 4,5 минуты

Это в ходе исследования удалось выяснить специалистам из Ирландии, которые выявили, насколько часто современные смартфоны передают информацию о своих пользователях.

Как показало исследование, современные смартфоны передают личные данные пользователей в среднем каждые 4,5 минуты.

При этом отмечается, что в некоторых случаях передается информация даже тогда, когда устройством не пользуются. Информацию передают как гаджеты на Android, так и iPhone.

Еще эксперты пришли к выводу, что iPhone не обеспечивают большей конфиденциальности в сравнении с Android-устройствами.

Тем не менее последние все же передают больший объем данных. Например, iPhone в течение 12 часов передают 52 КБ данных, тогда как с Google Pixel за это же время отправляется 1 МБ информации.

Что касается самих данных, которые передаются со смартфона, то среди них есть информация о сим-карте, а также серийный номер смартфона, номер телефона, IMEI, Wifi MAC-адрес и другое.