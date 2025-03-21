Современные бюджетные проекторы: лучшие модели 2025 года

Проекторы претерпели значительные изменения, став компактными и доступными устройствами, которые можно использовать где угодно.

Независимо от того, хотите ли вы устроить вечер кино, транслировать контент или проводить презентацию, современные бюджетные проекторы могут предложить отличное качество изображения. Вот несколько лучших моделей 2025 года, которые попали в список журналистов gizmochina.

Xgimi MoGo 3 Pro — универсальный вариант стоимостью менее 500 долларов. Он работает на Google TV и имеет встроенный Netflix, а разрешение 1080p и яркость 450 люмен обеспечивают яркое изображение. Проектор легко настраивается благодаря автофокусировке и коррекции искажений, а два динамика Harman Kardon обеспечивают хорошее звучание.

Formovie Xming Page One стоит 329 долларов и предлагает яркость 500 люмен. С разрешением 1080p и поддержкой HDR10, он создает насыщенные цвета и глубокие черные тона. Удобные функции, такие как автофокусировка и работа на Google TV, делают его отличным выбором.

Xgimi Elfin Flip — ультракомпактный проектор, который весит немного и позволяет проецировать изображение размером до 150 дюймов. Несмотря на небольшие размеры, он предлагает хорошее качество звука и поддержку потоковой передачи.

Anker Nebula Capsule 3 Laser стоит 749 долларов и выделяется высоким качеством изображения и временем автономной работы. С яркостью 300 люмен и встроенной поддержкой Google TV, он обеспечивает до 2,5 часа воспроизведения фильмов.

JMGO Picoflix — уникальный проектор за 499 долларов с яркостью 420 люмен и возможностью поворота на 45 градусов для проекции на потолок. Его аккумулятор обеспечивает до 4,5 часа работы, а поддержка 3D-контента делает его еще более привлекательным.

Эти проекторы предлагают отличные характеристики и удобство использования, не опустошая ваш кошелек.