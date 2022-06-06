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Совместное предприятие Sony и Honda по производству электрокаров может стать самостоятельным

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Sony намерена совместное предприятие с Honda Motor сделать независимым, для этого рассматривается выход на IPO с целью привлечения новых инвестором.
В интервью Nikkei Asian Review председатель совета директоров и президент Sony Кенитиро Ёсида рассказал, что нет планов по интеграции совместного предприятия по производству электрокаров в бизнес Sony.

Honda Motor тоже не планирует интегрировать компанию в свой бизнес, так как для разработки электрических моделей японский автопроизводитель привлекает General Motors.

Что касается электрокаров от Sony, то они должны будут появится до 2025 года. Их производством будет заниматься Honda, а Sony будет для них создавать программное обеспечение и интегрировать его в собственную экосистему.

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