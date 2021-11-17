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Соучредитель YouTube прогнозирует «упадок» платформы после удаления дизлайков

Соучредитель YouTube прогнозирует «упадок» платформы после удаления дизлайков
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Джавед Карим, третий соучредитель YouTube, осудил отмену платформой публичных оценок неприязни к видео, предполагая, что это изменение приведет к упадку YouTube.

«Почему YouTube сделал это всеобщее нежелательное изменение? Причина есть, но она плохая и не будет публично раскрыта», — пишет Карим. «Возможность легко и быстро определять плохой контент — важная особенность платформы пользовательского контента. Почему? Потому что не весь пользовательский контент хорош».

На прошлой неделе YouTube внес изменения в свой пользовательский интерфейс, заявив, что удалил публичные антипатии, чтобы противостоять преследованиям и способствовать «уважительному взаимодействию между зрителями и создателями». Но многие пользователи и создатели YouTuber раскритиковали это решение, утверждая, что счет неприязни дает сообществу возможность выразить свои предпочтения, а также быстро выявлять вводящие в заблуждение и спам-видео, продвигаемые собственным алгоритмом YouTube.

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