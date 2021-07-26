Социальная сеть Zenly во втором квартале этого года смогла обойти по числу скачиваний в России даже такие популярные сервисы как WhatsApp и Instagram.

Соцсеть Zenly ворвалась в тройку самых скачиваемых в России приложений, расположившись на третьей строчке, уступив Telegram и TikTok, которые находятся на первом и втором месте соответственно.

Zenly – это социальная сеть, которая была создана во Франции и позволяет пользователям отслеживать местоположение друг друга в реальном времени.

Как пишет «Газета.Ru», ссылаясь на опрошенных экспертов, данная социальная сеть несет в себе критические риски для безопасности.

Социальная сеть имеет доступ к геолокации и даже считывает информацию об уровне заряда батареи смартфона, демонстрируя ее всем подписчикам.

Информацией, которую собирает социальная сеть, могут воспользоваться киберпреступники. Например, зная местонахождение человека, хакеры могут выдумать историю с блокировкой банковской карты, позвонив пользователю.

Также существует вероятность похищения логинов и паролей, а еще распространения вредоносного программного обеспечения.