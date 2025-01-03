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Соцсеть X и Google не получили лицензии для работы в Малайзии

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Компания X, принадлежащая Илону Маску, и Google, владелец YouTube, не подали заявки на получение лицензий, необходимых для работы в Малайзии в соответствии с новым законом.

С 1 января 2025 года владельцы социальных сетей должны получить специальную лицензию, чтобы их платформы могли продолжать функционировать в стране.

Представитель малазийского регулятора сообщил, что X не считает нужным получать лицензию, так как количество пользователей платформы в Малайзии не достигло 8 миллионов.

В то же время Google ведёт переговоры с местными властями, чтобы YouTube не классифицировался как социальная сеть и не требовал лицензии.

Малайзия присоединилась к другим азиатским странам, усиливающим контроль над онлайн-платформами для борьбы с распространением незаконного контента.

Новый закон направлен на предотвращение распространения запрещенных материалов, включая мошеннический контент и детскую порнографию.

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