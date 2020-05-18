Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков

Пресс-центр социальной сети «ВКонтакте» сообщил про новый сервис звонков.

Теперь в соцсети пользователи могут запускать групповой видеочат, причем сервис может объединить до восьми человек.

Для создания видеочата, пользователь должен в мобильном приложении открыть беседу и пригласить в нее собеседников, с которыми нужно выполнить соединение.

Для работы нового сервиса у пользователей должна быть установлена последняя версия мобильной программы.

Видеочаты сейчас есть у Facebook и WhatsApp, причем в первой в видеочате одновременно может находится до 50 человек.