Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков

Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков18.05.2020 14:14
Пресс-центр социальной сети «ВКонтакте» сообщил про новый сервис звонков.
Теперь в соцсети пользователи могут запускать групповой видеочат, причем сервис может объединить до восьми человек.
Для создания видеочата, пользователь должен в мобильном приложении открыть беседу и пригласить в нее собеседников, с которыми нужно выполнить соединение.
Для работы нового сервиса у пользователей должна быть установлена последняя версия мобильной программы.
Видеочаты сейчас есть у Facebook и WhatsApp, причем в первой в видеочате одновременно может находится до 50 человек.
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