Соцсеть «ВКонтакте» объединят с госплатформой для онлайн-обучения школьников

В самой крупной социальной сети в России появится сегмент «ВКонтакте-Образование», где будут находиться не только лекции и видеоуроки, но также и учебники.

По данным «Коммерсанта», в «ВКонтакте» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» появится новый раздел, через который можно будет обучаться школьникам.

Данный раздел одобрен государством, причем госплатформа будет одновременно интегрирована с чатами, группами и мини-приложениями социальной сети.

Дистанционная система обучения будет защищена от хакерских атак, и ее намерены использовать не только на случай, как сейчас, но также и в дальнейшем в обычном образовательном процессе.