Главная » Новости

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала цифровые аватары

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

В самой популярной в России социальной сети появятся виртуальные аватары Vmoji.

Они будут создаваться на основе технологии распознавания лиц и генеративных ML-моделей «ВК», сообщили в пресс-службе социальной сети

Для создания Vmoji пользователю нужно будет загрузить фото пользователя, где видно его лицо или сделать селфи. На основе этого платформа распознает лицо и создаст цифровой аватар.

Как рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь, Vmoji является первым шагом создания виртуальной вселенной «ВКонтакте», это станет проводником в новый цифровой мир, где будут стерты границы между людьми.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.