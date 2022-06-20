Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала цифровые аватары

В самой популярной в России социальной сети появятся виртуальные аватары Vmoji.

Они будут создаваться на основе технологии распознавания лиц и генеративных ML-моделей «ВК», сообщили в пресс-службе социальной сети

Для создания Vmoji пользователю нужно будет загрузить фото пользователя, где видно его лицо или сделать селфи. На основе этого платформа распознает лицо и создаст цифровой аватар.

Как рассказал технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь, Vmoji является первым шагом создания виртуальной вселенной «ВКонтакте», это станет проводником в новый цифровой мир, где будут стерты границы между людьми.